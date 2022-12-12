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    «Рубин» выбирает между тремя тренерами. Каррера – в их числе («РБ Спорт»)

    Руководство «Рубина» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера клуба.

    По информации «РБ Спорт», казанцы выбирают между Вадимом Гараниным (экс-«Сочи»), Массимо Каррерой (экс-«Спартак») и Александром Кержаковым (экс-«Пари НН»).

    • Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» является Юрий Уткульбаев.
    • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
    • У команды самый дорогой состав в лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      Slavan52 1 час назад

      Кержаков показал себя неплохо, можно взять. Каррере платить придется прилично, а смысл?

      0
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      Рейтинг: +1707

      jek718875 1 час назад

      Каррыру давайте,он много говорит, посмотрим его в деле

      0
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      Рейтинг: +4147

      Питерский князь 2 часа назад

      Время Рыбина прошло.
      Кануло в небытиё.

      0
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