«Рубин» выбирает между тремя тренерами. Каррера – в их числе («РБ Спорт»)

Кержаков показал себя неплохо, можно взять. Каррере платить придется прилично, а смысл?
Руководство «Рубина» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера клуба.
По информации «РБ Спорт», казанцы выбирают между Вадимом Гараниным (экс-«Сочи»), Массимо Каррерой (экс-«Спартак») и Александром Кержаковым (экс-«Пари НН»).
- Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» является Юрий Уткульбаев.
- «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
- У команды самый дорогой состав в лиге.
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