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  • Канчельскис: «Гогниев – это же пародия, дебил какой‑то. Он российских тренеров позорит»

Канчельскис: «Гогниев – это же пародия, дебил какой‑то. Он российских тренеров позорит»

5 января 2023, 14:43
6

Андрей Канчельскис высказался о работе тренеров в «Химках».

«Есть тренеры, которые мне непонятны. Александр Григорян тут критиковал Дидье Дешама. Говорил, что Франция ужасна и так далее. Я ему ответил: «Пускай с девчонками работает».

Я же видел, как он работает, когда [Григорян] тренировал «Химки» в свое время. Каждый день играли дыр‑дыр на жопу. И тех, кто бил не со всей силы, он ставил туда же – к проигравшим. Такие тренировки.

Когда ему Илья Цымбаларь говорил: «Давайте, может, потренируемся?», тот ответил: «Ты мне не рассказывай». И Илья его как начал гонять по всей Турции: «Я тебе сейчас лицо набью». А тот закрылся где‑то.

Или Гогниев – это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть – дебил какой‑то», – заявил Канчельскис.

  • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
  • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
  • Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Канчельскис Андрей Гогниев Спартак
Комментарии (6)
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Вомбат
1672919417
Может хватить пиарить поток сознания никому не интересного сумасшедшего? А, Бомбардир?
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Project Бабангида
1672921461
....родился на украине. жена к Стасу Михайлову ушла. фамилией родитель наградил...хуже гонореи. да вы бы на его месте повеселись. а он нечего вон....в фельетонах печатается
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paracetamol
1672927998
Андрей. Ты бы ехал в Литву или еще куда и портил тут воздух!
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subbotaspartak
1672932971
Ниагара дебилизма.
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balam
1672940318
хорош грязь лить.один хоровод чего стоит.билеты надо продавать на тренировки
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