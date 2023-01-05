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    Канчельскис: «Гогниев – это же пародия, дебил какой‑то. Он российских тренеров позорит»

    Андрей Канчельскис высказался о работе тренеров в «Химках».

    «Есть тренеры, которые мне непонятны. Александр Григорян тут критиковал Дидье Дешама. Говорил, что Франция ужасна и так далее. Я ему ответил: «Пускай с девчонками работает».

    Я же видел, как он работает, когда [Григорян] тренировал «Химки» в свое время. Каждый день играли дыр‑дыр на жопу. И тех, кто бил не со всей силы, он ставил туда же – к проигравшим. Такие тренировки.

    Когда ему Илья Цымбаларь говорил: «Давайте, может, потренируемся?», тот ответил: «Ты мне не рассказывай». И Илья его как начал гонять по всей Турции: «Я тебе сейчас лицо набью». А тот закрылся где‑то.

    Или Гогниев – это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть – дебил какой‑то», – заявил Канчельскис.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +39377

      Project Бабангида 28 минут назад

      ....родился на украине. жена к Стасу Михайлову ушла. фамилией родитель наградил...хуже гонореи. да вы бы на его месте повеселись. а он нечего вон....в фельетонах печатается

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      Рейтинг: +12197

      Вомбат 1 час назад

      Может хватить пиарить поток сознания никому не интересного сумасшедшего? А, Бомбардир?

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