Канчельскис: «Гогниев – это же пародия, дебил какой‑то. Он российских тренеров позорит»

....родился на украине. жена к Стасу Михайлову ушла. фамилией родитель наградил...хуже гонореи. да вы бы на его месте повеселись. а он нечего вон....в фельетонах печатается
Андрей Канчельскис высказался о работе тренеров в «Химках».
«Есть тренеры, которые мне непонятны. Александр Григорян тут критиковал Дидье Дешама. Говорил, что Франция ужасна и так далее. Я ему ответил: «Пускай с девчонками работает».
Я же видел, как он работает, когда [Григорян] тренировал «Химки» в свое время. Каждый день играли дыр‑дыр на жопу. И тех, кто бил не со всей силы, он ставил туда же – к проигравшим. Такие тренировки.
Когда ему Илья Цымбаларь говорил: «Давайте, может, потренируемся?», тот ответил: «Ты мне не рассказывай». И Илья его как начал гонять по всей Турции: «Я тебе сейчас лицо набью». А тот закрылся где‑то.
Или Гогниев – это же пародия. Он же тренеров российских позорит. На него посмотреть – дебил какой‑то», – заявил Канчельскис.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- Гогниев возглавляет химчан с сентября.
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