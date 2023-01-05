Шалимов: «Думаю, Дзюба закончил с футболом»

Думаю с футболом он не закончит. Будет что-то типа Казахстана. Как Аршавин.
Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы вернуться на топ-уровень.
– Получился ли у Дзюбы заиграть в «Сивасспоре»?
– Я думаю, он закончил с футболом.
– Нет смысла рассматривать предложения от клубов?
– Он может рассматривать предложения от клубов, но столкнется с тем, с чем столкнулся в первой турецкой команде: либо уйдeт оттуда, либо его выгонят.
– Второго шанса в Турции у Дзюбы не будет?
– Они могут ему дать и третий, и пятый, и десятый уровень. Думаю, что у него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который у него был.
В составе Дзюба играть не будет. Он не привык вытаскивать команду из тяжелых ситуаций.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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