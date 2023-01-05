Шалимов: «Думаю, Дзюба закончил с футболом»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы вернуться на топ-уровень.

– Получился ли у Дзюбы заиграть в «Сивасспоре»?

– Я думаю, он закончил с футболом.

– Нет смысла рассматривать предложения от клубов?

– Он может рассматривать предложения от клубов, но столкнется с тем, с чем столкнулся в первой турецкой команде: либо уйдeт оттуда, либо его выгонят.

– Второго шанса в Турции у Дзюбы не будет?

– Они могут ему дать и третий, и пятый, и десятый уровень. Думаю, что у него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который у него был.

В составе Дзюба играть не будет. Он не привык вытаскивать команду из тяжелых ситуаций.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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