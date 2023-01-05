Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Шалимов: «Думаю, Дзюба закончил с футболом»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил перспективы нападающего Артема Дзюбы вернуться на топ-уровень.

    – Получился ли у Дзюбы заиграть в «Сивасспоре»?

    – Я думаю, он закончил с футболом.

    – Нет смысла рассматривать предложения от клубов?

    – Он может рассматривать предложения от клубов, но столкнется с тем, с чем столкнулся в первой турецкой команде: либо уйдeт оттуда, либо его выгонят.

    – Второго шанса в Турции у Дзюбы не будет?

    – Они могут ему дать и третий, и пятый, и десятый уровень. Думаю, что у него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который у него был.

    В составе Дзюба играть не будет. Он не привык вытаскивать команду из тяжелых ситуаций.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Экс-игрок «Спартака»: «В РПЛ никогда не было футболиста такого уровня, как Дзюба» 11
    Стало известно, из каких стран есть предложения у Дзюбы 8
    Президент «Сивасспора» объяснил, почему им не нужен Дзюба 4
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6112

      Давид59 1 час назад

      Думаю с футболом он не закончит. Будет что-то типа Казахстана. Как Аршавин.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11