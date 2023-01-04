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    «Динамо» возьмет на зимние сборы трех новых игроков

    «Динамо» определилось с молодыми футболистами, которые отправятся с основной командой на зимние сборы.

    Главный тренер Славиша Йоканович пригласил троих игроков из «Динамо-2»:

    • Максим Александров (полузащитник, 20 лет)
    • Иван Зазвонкин (полузащитник, 18 лет)
    • Денис Боков (форвард, 17 лет)

    На сбор с «Динамо» также отправится 17-летний сербский центральный защитник Милан Майсторович. Он подписал контракт с клубом летом, но провел первую часть сезона в аренде в «Войводине».

    Александров, Боков и Майсторович впервые будут тренироваться с основой «Динамо». Зазвонкин проходил сбор с первой командой летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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