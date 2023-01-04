Канчельскис: «Если бы я напрямую перешел в «Манчестер Сити» из «МЮ», меня бы зарезали»

Бывший полузащитник манчестерских клубов Андрей Канчельскис объяснил, почему не перешел бы из одного в другой напрямую.

«Эта аренда была просьбой главного тренера «Ман Сити» Джо Ройла, с которым я работал в «Эвертоне». Конечно, мне припоминали – мы же играли дерби с «МЮ». Но тут надо понимать, что этот переход был не такой значимый, как если бы я перешeл прямо из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити». В таком случае меня бы зарезали.

А я до этого ушeл в «Эвертон», потом была «Фиорентина», «Глазго». Да, фанаты на «Олд Траффорд» кричали на меня, свистели, но для них это было не так больно, как в случае с прямым переходом из одного клуба в другой. Это как перейти из «Милана» в «Интер», а если из «Глазго» в «Селтик», то ты вообще становишься кровным врагом», – сказал Канчельскис.

Канчельскис был в аренде в «Сити» в 2001 году. Тогда игрок принадлежал «Рейнджерс».

Игрок завершил карьеру в 2006 году.

Канчельскис дважды становился чемпионом АПЛ.

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