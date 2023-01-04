Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис: «Если бы я напрямую перешел в «Манчестер Сити» из «МЮ», меня бы зарезали»

    Бывший полузащитник манчестерских клубов Андрей Канчельскис объяснил, почему не перешел бы из одного в другой напрямую.

    «Эта аренда была просьбой главного тренера «Ман Сити» Джо Ройла, с которым я работал в «Эвертоне». Конечно, мне припоминали – мы же играли дерби с «МЮ». Но тут надо понимать, что этот переход был не такой значимый, как если бы я перешeл прямо из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити». В таком случае меня бы зарезали.

    А я до этого ушeл в «Эвертон», потом была «Фиорентина», «Глазго». Да, фанаты на «Олд Траффорд» кричали на меня, свистели, но для них это было не так больно, как в случае с прямым переходом из одного клуба в другой. Это как перейти из «Милана» в «Интер», а если из «Глазго» в «Селтик», то ты вообще становишься кровным врагом», – сказал Канчельскис.

    • Канчельскис был в аренде в «Сити» в 2001 году. Тогда игрок принадлежал «Рейнджерс».
    • Игрок завершил карьеру в 2006 году.
    • Канчельскис дважды становился чемпионом АПЛ.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Канчельскис объяснил, за что РФС должен благодарить УЕФА 23
    Канчельскис: «Россию могут кинуть. При переходе в Азию пообещают одно, а перед ЧМ-2026 наложат санкции»
    Канчельскис прокомментировал возможный переход РФС в Азию
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11