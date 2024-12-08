Канчельскис сообщил, когда определится с новым клубом

Российский тренер Андрей Канчельскис сообщил, что до конца декабря определится, какую команду он возглавит.

«Сейчас ведем переговоры. В ближайшее время будет конкретика. До нового года уже будет ясность. Общаемся с клубами и заграничными, и российскими», – сказал Канчельскис.