Канчельскис сообщил, когда определится с новым клубом

Российский тренер Андрей Канчельскис сообщил, что до конца декабря определится, какую команду он возглавит.
«Сейчас ведем переговоры. В ближайшее время будет конкретика. До нового года уже будет ясность. Общаемся с клубами и заграничными, и российскими», – сказал Канчельскис.
- Сообщалось, что специалист ведет переговоры с «Динамо Бр». Брянский клуб осенью вылетел из группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги в дивизион Б по итогам стыковых матчей.
- Ранее 55-летний Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Мурас Юнайтед», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».