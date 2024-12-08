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    Канчельскис сообщил, когда определится с новым клубом

    Российский тренер Андрей Канчельскис сообщил, что до конца декабря определится, какую команду он возглавит.

    «Сейчас ведем переговоры. В ближайшее время будет конкретика. До нового года уже будет ясность. Общаемся с клубами и заграничными, и российскими», – сказал Канчельскис.

    • Сообщалось, что специалист ведет переговоры с «Динамо Бр». Брянский клуб осенью вылетел из группы «Серебро» дивизиона А Второй лиги в дивизион Б по итогам стыковых матчей.
    • Ранее 55-летний Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Мурас Юнайтед», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.12.2024 20:30
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    Комментарии (1)
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    1733684139
    Не пузырись,это будет не от тебя зависеть.У всех клубов в шорт-листе ты-"шешнадцатый" по списку.
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