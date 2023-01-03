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    «На победу в чемпионате претендуют только две команды». Кавазашвили назвал фаворитов РПЛ

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что в этом сезоне за победу в чемпионате России поборются «Зенит» и «Спартак».

    «От второй части сезона я ничего не жду. Как всегда будет одно и то же. Будет несколько команд, которые будут разыгрывать между собой призовые места с первого по пятое. Эти команды всем давно известны. Единственный разговор будет, кто готов забрать золотые медали в этом году.

    Здесь я могу чeтко сказать, что на победу в РПЛ будут претендовать только две команды — «Зенит» и «Спартак». Это однозначно», — сказал Кавазашвили.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет вторым и отстает на 6 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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