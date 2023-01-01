Агент Кассьерры: «Матео обязан выступить в роли главного героя «Зенита»

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры высказался о будущем футболиста. Уход из клуба не намечается.

«Аль-Хиляль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением.

Желаю «Зениту» снова выиграть чемпионат. Матео обязан выступить в роли главного героя. Они должны это сделать!» – сказал представитель колумбийца.

«Зенит» купил Кассьерру летом у «Сочи» за 4,5 миллиона.

В сезоне РПЛ у Кассьерры 0 голов в 14 матчах.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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