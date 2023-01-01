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    Агент Кассьерры: «Матео обязан выступить в роли главного героя «Зенита»

    Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры высказался о будущем футболиста. Уход из клуба не намечается.

    «Аль-Хиляль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением.

    Желаю «Зениту» снова выиграть чемпионат. Матео обязан выступить в роли главного героя. Они должны это сделать!» – сказал представитель колумбийца.

    • «Зенит» купил Кассьерру летом у «Сочи» за 4,5 миллиона.
    • В сезоне РПЛ у Кассьерры 0 голов в 14 матчах.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3295

      Ziklop 1 час назад

      ноль голов, конечно герой! вопросов нет!

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