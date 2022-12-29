«Аль-Наср» хочет подписать вместе с Роналду его экс-партнера по «Реалу»

«Аль-Наср» интересуется защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.
Саудовский клуб хочет подписать 36-летнего испанца вместе с нападающим Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Аль-Наср».
- Летом 2023 года у Рамоса истекает контракт с «ПСЖ».
- 37-летний Роналду – свободный агент.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Предложение от «Аль-Насра» – единственное, которое поступило португальцу.
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Источник: Marca