Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Аль-Наср» хочет подписать вместе с Роналду его экс-партнера по «Реалу»

    «Аль-Наср» интересуется защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом.

    Саудовский клуб хочет подписать 36-летнего испанца вместе с нападающим Криштиану Роналду, который близок к переходу в «Аль-Наср».

    • Летом 2023 года у Рамоса истекает контракт с «ПСЖ».
    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Предложение от «Аль-Насра» – единственное, которое поступило португальцу.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Мой кумир играл здесь». 16-летний Эндрик объяснил, почему выбрал «Реал»
    Аршавин: «Я был более разносторонним игроком, чем Роналду и Пиняев» 10
    Губерниев: «Между Роналду и Месси спор решен» 6
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      ARSENAL LONDONN 2 часа назад

      А подпишет ни кого! Авторам вранья уже нужно медаль давать!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11