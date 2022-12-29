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    Колосков раскрыл свое новогоднее желание. Оно связано с российским футболом

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о своем новогоднем желании.

    «Жду от следующего года потепления в отношениях УЕФА и РФС. Это будет мое новогоднее желание. Нам нужно играть в Европе среди лучших, так как мы достойны этого», – сказал Колосков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия

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    Источник: Sport24

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