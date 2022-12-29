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    «Спартак» наконец-то сыграет в Лиге чемпионов». Рианчо – о переходе России из УЕФА в Азию

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азию.

    «Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах. Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе.

    Наконец-то мы увидим «Спартак» в азиатской Лиге чемпионов. Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире», – сказал Ранчо.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять во вторник, но голосование перенесли на пятницу.

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    Почему переход РФС в Азию – это очень странная антиутопия

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18566

      Cleaner 18 минут назад

      Лига Чемпионов ОДНА! Европейская! Остальное - суррогат!...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      ПалкоВводецъ (returned) 43 минуты назад

      Самонадеянный физрук. Кто же их допустит выше 5 места в чемпионате.

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