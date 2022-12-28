Жиго: «В Европе многие считают Россию страной из прошлого»

Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, что в Европе думают о России.

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление.

Но всe оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива. Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор», — сказал Жиго в часовом фильме «Спартака».

Жиго летом покинул «Спартак». Сейчас игрок в «Марселе».

Защитник был в «Спартаке» с 2018 года.

29-летний Жиго стоит 10 миллионов евро.

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