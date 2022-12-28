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    «Спартак» опубликовал часовой фильм про Жиго

    Пресс-служба «Спартака» сделала документальный фильм про бывшего защитника команды Самуэля Жиго.

    «Французский защитник провел в России четыре года и стал за это время по-настоящему своим. Красно-белая карьера Жиго — в нашем документальном фильме.

    Знакомство со «Спартаком». Тяжелая травма и долгое восстановление. Незабываемые решающие голы в дерби. Уникальные архивные кадры первого фирменного «Ауф!». Детали жизни в Москве и причины расставания с красно-белыми. Яркая победная точка в «Лужниках».

    Обо всем этом и не только — в интервью с Самуэлем и многими из тех, кто окружал его в «Спартаке», – сказано в описании фильма.

    • Жиго летом покинул «Спартак». Сейчас игрок в «Марселе».
    • Защитник был в «Спартаке» с 2018 года.
    • 29-летний Жиго стоит 10 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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