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    Депутат Роднина: «Нашему футболу есть чему поучиться у Азии»

    Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ, не против перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Нельзя с уверенностью сказать, что ждет российский футбол в АФК, но почему бы не перейти в Азию, если перспектив в Европе нет? Чем изоляция лучше международной практики с азиатскими странами? Тем более что чемпионат мира в Катаре показал, что футбол в Азии уже на высоком уровне, развивается. Нашему футболу есть чему поучиться у азиатского», — сказала Роднина.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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    Источник: «РБ Спорт»

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