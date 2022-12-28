Депутат Роднина: «Нашему футболу есть чему поучиться у Азии»

Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ, не против перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Нельзя с уверенностью сказать, что ждет российский футбол в АФК, но почему бы не перейти в Азию, если перспектив в Европе нет? Чем изоляция лучше международной практики с азиатскими странами? Тем более что чемпионат мира в Катаре показал, что футбол в Азии уже на высоком уровне, развивается. Нашему футболу есть чему поучиться у азиатского», — сказала Роднина.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять сегодня, но голосование перенесли.

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