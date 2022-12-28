Кавазашвили раскрыл подробности заседания комитета ветеранов «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как прошло заседание совета ветеранов «Спартака».

«Заседание комитета ветеранов прошло великолепно. Все нормально. Поздравили с Новым годом и пожелали замечательно встретить праздник. С новыми успехами футбольного клуба «Спартак». Что обсуждали — это уже не информирую, — сказал Кавазашвили.

В апреле этого года «Спартак» отметил 100-летний юбилей.

Председателем комитета ветеранов стал Олег Романцев, почетным президентом – Никита Симонян.

Весь состав спартаковского комитета можно посмотреть здесь.

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