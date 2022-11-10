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    Стал известен состав комитета ветеранов «Спартака»

    Стало известно, кто вошел в состав комитета ветеранов «Спартака».

    Ранее московский клуб сообщил, что председателем комитета назначен Олег Романцев, а почетным президентом – Никита Симонян.

    «В состав комитета, кроме Симоняна и Романцева, вошли Юрий Гаврилов, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Александр Хаджи, Анзор Кавазашвили и Вагиз Хидиятуллин.

    Руководителем аппарата комитета назначен Алексей Матвеев, директор музея клуба», – сообщает «РБ Спорт».

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Cleaner 27 минут назад

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