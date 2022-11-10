Стал известен состав комитета ветеранов «Спартака»

Стало известно, кто вошел в состав комитета ветеранов «Спартака».
Ранее московский клуб сообщил, что председателем комитета назначен Олег Романцев, а почетным президентом – Никита Симонян.
«В состав комитета, кроме Симоняна и Романцева, вошли Юрий Гаврилов, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Александр Хаджи, Анзор Кавазашвили и Вагиз Хидиятуллин.
Руководителем аппарата комитета назначен Алексей Матвеев, директор музея клуба», – сообщает «РБ Спорт».
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»