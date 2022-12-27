«Уфа» решила вопрос с финансированием: «Часть долгов в полном объеме уже погашена»

Председатель попечительского совета «Уфы» Руслан Хабибов заявил, что вопрос с финансированием клуба уже решен.

«На сегодняшний день решен главный вопрос — финансирование ФК «Уфа». В рамках первой лиги, оно будет состоять из двух частей, как бюджетное финансирование, так и внебюджетное.

Главная наша задача на сегодняшний день — погасить те долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объеме погашены, в том числе проценты от регионального фонда. Это безусловно основа. Мы идем по такому принципу — в новый календарный год без долгов.

Бюджет обозначил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Мы работаем по схеме 200 миллионов рублей — бюджет республики РБ, плюс 200 миллионов – внебюджетные источники. Плюс, то что зарабатывает клуб, но мы это оставим за рамками бюджета.

Хочу сказать, что футбольный клуб «Уфа» всегда умел зарабатывать, это у него всегда хорошо получалось, но в нынешних условиях это делать безусловно сложнее, но та практика, что есть у Шамиля Камиловича [Газизова] при привлечении спонсорских средств, она будет продолжаться использоваться.

Поэтому бюджет финансирования будет более 400 миллионов рублей», — цитирует Хабибова пресс-служба клуба.

Сообщалось, что «Уфа» планирует доигрывать сезон молодежью.

Уфимцы идут в Первой лиге в зоне вылета.

В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.

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