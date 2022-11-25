«Уфа» планирует доигрывать сезон молодежью (Антон Смирнов)

«Уфа» будет оптимизировать расходы. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

«Уфа» планирует оптимизировать траты, особенно зарплатную ведомость, и доигрывать сезон молодыми футболистами.

Только так в текущей ситуации есть шанс сохранить команду на профессиональном уровне», – написал Смирнов.

Уфимцы идут в Первой лиге 14-ми.

В этом году в турнире остался 1 тур. Первая лига возобновится весной.

В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.

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