«Уфа» планирует доигрывать сезон молодежью (Антон Смирнов)

«Уфа» будет оптимизировать расходы. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.
«Уфа» планирует оптимизировать траты, особенно зарплатную ведомость, и доигрывать сезон молодыми футболистами.
Только так в текущей ситуации есть шанс сохранить команду на профессиональном уровне», – написал Смирнов.
- Уфимцы идут в Первой лиге 14-ми.
- В этом году в турнире остался 1 тур. Первая лига возобновится весной.
- В прошлом сезоне «Уфа» была в РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова