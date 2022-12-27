Абаскаль объяснил, почему летом возглавил «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свое решение работать в московском клубе.

«Я отделяю футбол от политики. Мне захотелось развивать этот проект. Я помню «Спартак» еще по победе над «Севильей» со счeтом 5:1.

Видел потенциал и величие клуба в России. Спортивный директор Лука Каттани также оказал на меня большое влияние.

В итоге я доволен принятым решением», – сказал испанский специалист.

Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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