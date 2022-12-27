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    Абаскаль объяснил, почему летом возглавил «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свое решение работать в московском клубе.

    «Я отделяю футбол от политики. Мне захотелось развивать этот проект. Я помню «Спартак» еще по победе над «Севильей» со счeтом 5:1.

    Видел потенциал и величие клуба в России. Спортивный директор Лука Каттани также оказал на меня большое влияние.

    В итоге я доволен принятым решением», – сказал испанский специалист.

    • Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.
    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99399

      zigbert 7 минут назад

      Хорошо что не побоялся возглавить Спартак. Дальнейших успехов тебе Гильермо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      ПотамуШта никуда не брали! Гыгыгы

      0
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