Абаскаль объяснил, почему летом возглавил «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свое решение работать в московском клубе.
«Я отделяю футбол от политики. Мне захотелось развивать этот проект. Я помню «Спартак» еще по победе над «Севильей» со счeтом 5:1.
Видел потенциал и величие клуба в России. Спортивный директор Лука Каттани также оказал на меня большое влияние.
В итоге я доволен принятым решением», – сказал испанский специалист.
- Абаскаль летом возглавил команду вместо Паоло Ваноли.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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Источник: Relevo