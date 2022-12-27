Самошников: «Я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве»

Защитник «Рубина» Илья Самошников ответил на вопросы о своем будущем.

– Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?

– На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно.

– Это второй вброс за полгода – поэтому решили ответить в соцсетях?

– Я попросил придумать что-то новое. Опять на те же грабли наступают.

– Вы с «Локомотивом» не контактировали?

– Нет, контактов не было.

– Была информация о том, что в Дубае вы встречались с господином Медведевым и был интерес «Зенита»?

– Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.

– Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?

– Я бы хотел помочь команде выйти в РПЛ, это главная цель сейчас.

– Никуда зимой уходить не планируете?

– Наверное, можно считать так.

– Как видите будущее после окончания контракта с Казанью?

– Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая – вернуться с командой в РПЛ.

В этом сезоне 25-летний Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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