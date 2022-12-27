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    Самошников: «Я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве»

    Защитник «Рубина» Илья Самошников ответил на вопросы о своем будущем.

    Информация о проваленном медосмотре в «Локо» верна?

    – На самом деле я не проходил никакого медосмотра в «Локомотиве». Откуда взялась новость, мне непонятно.

    – Это второй вброс за полгода – поэтому решили ответить в соцсетях?

    – Я попросил придумать что-то новое. Опять на те же грабли наступают.

    – Вы с «Локомотивом» не контактировали?

    – Нет, контактов не было.

    – Была информация о том, что в Дубае вы встречались с господином Медведевым и был интерес «Зенита»?

    – Это информация, на которую мне нечего ответить. Возможно, интерес и есть, но я бы не хотел комментировать.

    – Как вы сами видите свое будущее, учитывая то, что осталось полгода контракта с «Рубином»?

    – Я бы хотел помочь команде выйти в РПЛ, это главная цель сейчас.

    – Никуда зимой уходить не планируете?

    – Наверное, можно считать так.

    – Как видите будущее после окончания контракта с Казанью?

    – Настолько далеко не думал, что будет летом. Сейчас задача другая – вернуться с командой в РПЛ.

    • В этом сезоне 25-летний Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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