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    Гендиректор «Зенита» провел встречу с Самошниковым в Дубае

    «Зенит» сохраняет интерес к фланговому защитнику «Рубина» Илье Самошникову.

    Лидер РПЛ ищет фулбека с российским паспортом из-за возможного ужесточения лимита на легионеров в лиге.

    Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев уже провел встречу с игроком в Дубае, где он проводит зимний отпуск.

    • В этом сезоне 25-летний Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • Футболист мог перейти в «Локомотив», но трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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