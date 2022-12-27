Гендиректор «Зенита» провел встречу с Самошниковым в Дубае

«Зенит» сохраняет интерес к фланговому защитнику «Рубина» Илье Самошникову.

Лидер РПЛ ищет фулбека с российским паспортом из-за возможного ужесточения лимита на легионеров в лиге.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев уже провел встречу с игроком в Дубае, где он проводит зимний отпуск.

В этом сезоне 25-летний Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Футболист мог перейти в «Локомотив», но трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра.

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