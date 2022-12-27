«Реал» хочет купить защитника «Баварии» в 2024 году

«Реал» планирует купить защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса летом 2024 года.

По информации AS, мадридскому клубу понравилась игра 22-летнего канадца на ЧМ-2022. Скауты отмечают скорость и мощь футболиста, а также его лидерские качества.

«Реал» ожидает, что за год до завершения контракта Дэвиса с «Баварией» (соглашение рассчитано до лета 2025 года) цена на него будет ниже.

За год Дэвис провел за «Баварию» 27 матчей. Он помог команде выиграть Бундеслигу и Суперкубок Германии.

Со сборной он поучаствовал в ЧМ-2022 и стал автором 1-го гола канадцев в истории турнира.

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