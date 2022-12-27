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    «Реал» хочет купить защитника «Баварии» в 2024 году

    «Реал» планирует купить защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса летом 2024 года.

    По информации AS, мадридскому клубу понравилась игра 22-летнего канадца на ЧМ-2022. Скауты отмечают скорость и мощь футболиста, а также его лидерские качества.

    «Реал» ожидает, что за год до завершения контракта Дэвиса с «Баварией» (соглашение рассчитано до лета 2025 года) цена на него будет ниже.

    • За год Дэвис провел за «Баварию» 27 матчей. Он помог команде выиграть Бундеслигу и Суперкубок Германии.
    • Со сборной он поучаствовал в ЧМ-2022 и стал автором 1-го гола канадцев в истории турнира.

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    Источник: AS

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