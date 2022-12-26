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    «Звоните! Лично с вами пообщаюсь». Тарасов показал свой номер телефона

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов обратился к болельщикам в соцсетях.

    «Принял решение оставить свой номер телефона. Звоните! Лично с вами пообщаюсь.

    Понимаю, что скорее всего удалю или поменяю номер телефона. Но ничего, лишь бы вам было хорошо. Пообщаемся, поздравлю вас с Новым годом, а может и подарок какой-нибудь разыграю. Жду», – сказал Тарасов в видео, к которому приложил свой номер телефона.

    • 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.
    • Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
    • Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

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    Источник: «Бомбардир»

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