«Звоните! Лично с вами пообщаюсь». Тарасов показал свой номер телефона

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов обратился к болельщикам в соцсетях.
«Принял решение оставить свой номер телефона. Звоните! Лично с вами пообщаюсь.
Понимаю, что скорее всего удалю или поменяю номер телефона. Но ничего, лишь бы вам было хорошо. Пообщаемся, поздравлю вас с Новым годом, а может и подарок какой-нибудь разыграю. Жду», – сказал Тарасов в видео, к которому приложил свой номер телефона.
- 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.
- Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
- Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.
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Источник: «Бомбардир»