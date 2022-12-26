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    Тарасов играл с четырехлетней дочкой в доктора и больного. Он попросил, чтобы она ему прописала секс

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов разместил в социальной сети видео, где играет с четырехлетней дочкой в доктора и больного.

    Тарасов попросил, чтобы врач в лице его дочери назначила ему секс.

    «Секс нужен? Запиши, пожалуйста. Я маме передам сегодня», – сказал спортсмен ребенку.

    Через некоторое время Тарасов удалил видео.

    • 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.
    • Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
    • Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

    Тарасов с женой снялись в эротической фотосессии

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2062

      Bozigit 43 минуты назад

      Даже смотреть не буду. Не сюда нужно выкладывать а в прокуратуру отправлять

      1
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      Рейтинг: +1395

      balam 52 минуты назад

      молодец димон!теперь еще ишаку всандоль и все,в футболе ты достиг предела.дебил херов

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      Рейтинг: +979

      опус 2 52 минуты назад

      Нахрен он с Бузовой развёлся ! Ведь идеальная была парочка

      1
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      Рейтинг: +1773

      jek718875 1 час назад

      Во дурак!

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      Рейтинг: +912

      Fialet 1 час назад

      Хера дебил. Западные извращённые ценности внедряются в Россию.

      0
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      Рейтинг: +18105

      DVOK68 1 час назад

      Неумный человек,очень мягко говоря.

      1
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      Рейтинг: +1575

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Лучше бы тебе клизму двух ведерную прописать что бы мозги промыло ( почистило)
      Ой, дурак.

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      Рейтинг: +624

      Октавиус 3 часа назад

      Больного ведь играл. Всё по факту - больной...на голову

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      Рейтинг: +12140

      ВетеR 3 часа назад

      будущий депутат думы, дебил бузов

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