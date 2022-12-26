Тарасов играл с четырехлетней дочкой в доктора и больного. Он попросил, чтобы она ему прописала секс

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов разместил в социальной сети видео, где играет с четырехлетней дочкой в доктора и больного.

Тарасов попросил, чтобы врач в лице его дочери назначила ему секс.

«Секс нужен? Запиши, пожалуйста. Я маме передам сегодня», – сказал спортсмен ребенку.

Через некоторое время Тарасов удалил видео.

35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.

Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).

Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

Тарасов с женой снялись в эротической фотосессии

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно