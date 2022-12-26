Тарасов играл с четырехлетней дочкой в доктора и больного. Он попросил, чтобы она ему прописала секс

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов разместил в социальной сети видео, где играет с четырехлетней дочкой в доктора и больного.
Тарасов попросил, чтобы врач в лице его дочери назначила ему секс.
«Секс нужен? Запиши, пожалуйста. Я маме передам сегодня», – сказал спортсмен ребенку.
Через некоторое время Тарасов удалил видео.
- 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.
- Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
- Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.
Тарасов с женой снялись в эротической фотосессии
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Источник: «Бомбардир»