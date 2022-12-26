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  • Тарасов играл с четырехлетней дочкой в доктора и больного. Он попросил, чтобы она ему прописала секс

Тарасов играл с четырехлетней дочкой в доктора и больного. Он попросил, чтобы она ему прописала секс

26 декабря 2022, 12:51
9

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов разместил в социальной сети видео, где играет с четырехлетней дочкой в доктора и больного.

Тарасов попросил, чтобы врач в лице его дочери назначила ему секс.

«Секс нужен? Запиши, пожалуйста. Я маме передам сегодня», – сказал спортсмен ребенку.

Через некоторое время Тарасов удалил видео.

  • 35-летний Тарасов еще официально не завершил карьеру.
  • Больше всего матчей в карьере Тарасов провел в «Локомотиве» (2010-2019 годы).
  • Игрок провел 8 матчей и забил гол за сборную России.

Тарасов с женой снялись в эротической фотосессии

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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ВетеR
1672049105
будущий депутат думы, дебил бузов
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Октавиус
1672049214
Больного ведь играл. Всё по факту - больной...на голову
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шахта Заполярная
1672049828
Лучше бы тебе клизму двух ведерную прописать что бы мозги промыло ( почистило) Ой, дурак.
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DVOK68
1672054389
Неумный человек,очень мягко говоря.
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Fialet
1672054717
Хера дебил. Западные извращённые ценности внедряются в Россию.
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jek718875
1672057775
Во дурак!
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опус 2
1672058322
Нахрен он с Бузовой развёлся ! Ведь идеальная была парочка
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balam
1672058324
молодец димон!теперь еще ишаку всандоль и все,в футболе ты достиг предела.дебил херов
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Bozigit
1672058869
Даже смотреть не буду. Не сюда нужно выкладывать а в прокуратуру отправлять
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