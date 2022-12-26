Пеле отпраздновал Рождество в больнице с детьми и внуками

Кели Насименту, дочь бывшего игрока сборной Бразилии Пеле, рассказала, что ее отец отпраздновал Рождество в кругу семьи.

В больницу к 82-летнему футболисту приехали дети и внуки.

«Ещe одна ночь вместе с ним», – написала Кели Насименту в соцсети, прикрепив семейное фото.

Легендарный бразилец находится в больнице с 29 ноября.

Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.

Он борется с раком толстой кишки. На прошлой неделе его состояние серьезно ухудшилось.

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