Гендиректор «Севастополя»: «Не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый считает, что РФС нужно перейти из Европы в Азию.

«Мы понимаем, что все конфедерации, будь то УЕФА или АФК – это структура ФИФА. Я не имею претензий к этим организациям, но что УЕФА и ФИФА делают для российского футбола сегодня?

Мы должны выступать в официальных соревнованиях. Я не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги.

Если получится с Азией, то надо переходить – это развитие, участие во всех турнирах», – сказал Чалый.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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