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    Гендиректор «Севастополя»: «Не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги»

    Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый считает, что РФС нужно перейти из Европы в Азию.

    «Мы понимаем, что все конфедерации, будь то УЕФА или АФК – это структура ФИФА. Я не имею претензий к этим организациям, но что УЕФА и ФИФА делают для российского футбола сегодня?

    Мы должны выступать в официальных соревнованиях. Я не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги.

    Если получится с Азией, то надо переходить – это развитие, участие во всех турнирах», – сказал Чалый.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5298

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Севастополь в Азиии... по моему нонсенс... город...

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      Рейтинг: +550

      lNeTl > Дядя Серёжа 1 час назад

      Успокойтесь, нас ещё никуда не взяли, в любом случае Севастополю нужно пройти очень большой путь до премьер лиги, т.к. все новые клубы будут начинать свой путь с ФНЛ.

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      Рейтинг: +846

      SLADE2019 > lNeTl 32 минуты назад

      Да, забавно будет на них посмотреть (если будет такая возможность). В Крыму никогда особо сильной команды не было. Таврия помнится была крепкой командой в первой лиге. А в Севастополе только любители мяч гоняли.

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