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    Масоэро сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022

    Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро считает, что российский ЧМ-2018 был лучше, чем мировое первенство в Катаре.

    – Можно ли сказать, что чемпионат мира в Дохе был лучше, чем в России?

    – Финал – да. Но сам турнир? Я так не думаю. У меня есть друг в Катаре, и он рассказывал мне про их законы: что можешь делать, а что нет – они немного странные.

    В Катаре они долго готовились к турниру, молодцы, никто не сделал замечаний. Однако чемпионат мира в России был намного лучше. Много городов, многое дозволено. Здесь был крутой ЧМ.

    – Что тебе больше всего понравилось на этом чемпионате мира?

    – Аргентина показала, на что способна. В этом году мы подошли к чемпионату мира с прекрасной командой. Сейчас можем спокойно праздновать.

    Что касается турнира, мне понравилось, как сыграли африканские сборные. Европейским командам нужны футболисты из Африки для усиления состава.

    Еще много всего удивительного происходило. Например, как играли японцы против Испании и Германии. Отмечу и марокканцев, которые показывали прекрасный футбол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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