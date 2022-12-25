Экс-вратарь ЦСКА Исупов объяснил, зачем переехал из России в США

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Исупов сменил Россию на США. Он объяснил решение.

– «Счастье будет, если не буду ни о чем жалеть», – говорил ты в начале своей карьеры. Что должно произойти, чтобы ты пожалел о переезде в Америку?

– Я люблю Россию, хотел бы приезжать. В США у меня сейчас больше возможностей. Если бы так же было в России, я бы никуда не уехал. Если вернусь, все равно не буду жалеть – будет новый опыт.

Последним клубом Исупова был «Нефтехимик», который он покинул летом.

29-летний игрок стоит 200 тысяч евро.

Исупов – воспитанник ЦСКА.

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