Фернандес планирует закончить карьеру в ЦСКА

Защитник Марио Фернандес планирует вернуться в ЦСКА, несмотря на то что ушел в аренду в бразильский «Интернасьонал».

«Марио ассоциирует себя с ЦСКА. У него родился ребeнок, когда он отпрашивался, он сказал: «Дайте мне время побыть с семьeй». Когда я ему звонил, то он ещe не принял решения. Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят ещe год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, как он делает первые шаги. Он ещe добавил: «Я давал Евгению Ленноровичу Гинеру обещание, что без вашего решения не сделаю ни шага. Все свои шаги я согласую с ЦСКА. Как вы захотите, так и будет».

Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил бы карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов. Он сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА спустя годичную аренду. И вот этот год, что он сейчас заберeт, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», – сказал переводчик ЦСКА Максим Головлев.

Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.

В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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