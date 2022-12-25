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    Фернандес планирует закончить карьеру в ЦСКА

    Защитник Марио Фернандес планирует вернуться в ЦСКА, несмотря на то что ушел в аренду в бразильский «Интернасьонал».

    «Марио ассоциирует себя с ЦСКА. У него родился ребeнок, когда он отпрашивался, он сказал: «Дайте мне время побыть с семьeй». Когда я ему звонил, то он ещe не принял решения. Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят ещe год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, как он делает первые шаги. Он ещe добавил: «Я давал Евгению Ленноровичу Гинеру обещание, что без вашего решения не сделаю ни шага. Все свои шаги я согласую с ЦСКА. Как вы захотите, так и будет».

    Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил бы карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов. Он сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА спустя годичную аренду. И вот этот год, что он сейчас заберeт, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», – сказал переводчик ЦСКА Максим Головлев.

    • Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
    • В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7847

      Томик 2 часа назад

      Посмотрим. Один усы сбрить обещал, и то не сделал. А этот прямо таки поклялся жизнь свою положить. цска, что поделаешь. Как там у Станиславского?

      2
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      Рейтинг: +4438

      Snek > Томик 1 час назад

      ЦСКА - это аббревиатура, пишется большими буквами, неуч.

      0
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      Рейтинг: +14189

      playsh > Томик 1 час назад

      ...чуть раньше кто-то обещал с моста спрыгнуть,кто-то на рельсы лечь,но не судьба,видимо.

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