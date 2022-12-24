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    «Нам перестали давать девочки. Давайте пробовать с мальчиками». Уткин – о возможном переходе России в АФК

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о планирующемся переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Что-то нам перестали давать девочки. Черт знает, почему; ну, давайте пробовать с мальчиками!*

    Вот таков смысл разговоров о переходе РФС из УЕФА в Азию.

    *Данное сообщение не является призывом к чему бы то ни было либо пропагандой чего бы то ни было», – написал Уткин.

    • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
    • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +819

      sined1951 23 минуты назад

      Идиотское сравнение.

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      Рейтинг: +2232

      kvm 57 минут назад

      Васе перестали давать все и он (по примеру шлюбы) стал давать самому себе...

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