«Нам перестали давать девочки. Давайте пробовать с мальчиками». Уткин – о возможном переходе России в АФК

Видеоблогер Василий Уткин высказался о планирующемся переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Что-то нам перестали давать девочки. Черт знает, почему; ну, давайте пробовать с мальчиками!*
Вот таков смысл разговоров о переходе РФС из УЕФА в Азию.
*Данное сообщение не является призывом к чему бы то ни было либо пропагандой чего бы то ни было», – написал Уткин.
- Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
- Окончательное решение намечено на следующую неделю.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина