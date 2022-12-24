«Нам перестали давать девочки. Давайте пробовать с мальчиками». Уткин – о возможном переходе России в АФК

Видеоблогер Василий Уткин высказался о планирующемся переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что-то нам перестали давать девочки. Черт знает, почему; ну, давайте пробовать с мальчиками!*

Вот таков смысл разговоров о переходе РФС из УЕФА в Азию.

*Данное сообщение не является призывом к чему бы то ни было либо пропагандой чего бы то ни было», – написал Уткин.

Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.

Окончательное решение намечено на следующую неделю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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