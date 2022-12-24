Стало известно, где продолжит карьеру 35-летний Суарес

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес определился с новым клубом. Он выбрал предложение от бразильского «Гремио», пишет телеграм-канал Sport24 со ссылкой на издание El Pais.
Будет двухлетний контракт. Бразильцы выиграли борьбу за игрока у мексиканского «Крус Асуль».
- До 1 января у Суареса контракт с уругвайским «Насьоналом».
- 35-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- «Гремио» по итогам минувшего сезона вернулся в бразильскую Серию А.
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Источник: телеграм-канал Sport24