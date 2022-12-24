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    Стало известно, где продолжит карьеру 35-летний Суарес

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес определился с новым клубом. Он выбрал предложение от бразильского «Гремио», пишет телеграм-канал Sport24 со ссылкой на издание El Pais.

    Будет двухлетний контракт. Бразильцы выиграли борьбу за игрока у мексиканского «Крус Асуль».

    • До 1 января у Суареса контракт с уругвайским «Насьоналом».
    • 35-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
    • «Гремио» по итогам минувшего сезона вернулся в бразильскую Серию А.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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