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    Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»

    Хавбек «Урала» Даниэль Мишкич заинтересовал клубы из Греции, Чехии и Польши.

    «Полузащитник сильно провел первую половину чемпионата. «Урал» с приходом нового главного тренера радикально изменился в лучшую сторону, и Мишкич – важный игрок в системе Гончаренко.

    Агенты футболиста находятся в переговорном процессе, спрос на него есть. В частности, со стороны греческого АЕКа и чешской «Виктории» (Пльзень), есть диалог с польской «Легией».

    Поэтому исключать ничего нельзя. Также у Мишкича есть вариант продолжения карьеры в одном из ведущих клубов РПЛ», – сообщил источник «Матч ТВ».

    • Рыночная стоимость Мишкича – 1,2 миллиона евро.
    • Летом хорват может стать свободным агентом.
    • В этом сезоне 29-летний футболист забил 1 гол и сделал 1 ассист в 19 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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