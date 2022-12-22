Кавазашвили: «Свинов был близок к тому, чтобы в «Спартаке» угробить свою карьеру»

Анзор Кавазашвили посоветовал вратарю Илье Свинову не возвращаться в «Спартак» после завершения аренды в «Факеле».

«На мой взгляд, Свинову не нужно возвращаться в «Спартак» предстоящим летом, если Селихов и Максименко останутся в команде. Возможно, его арендуют еще на год.

Илью пригласят обратно в случае травмы кого-то из вратарей, а пока в этом нет никакого смысла.

Это хорошо, что Свинов вернулся в «Факел» за игровой практикой, потому что он был близок к тому, чтобы угробить свою карьеру.

Когда Илья перешел в «Спартак», я этого вообще не понял. Зачем идти туда, где уже есть два классных вратаря? Я обращался к нему через прессу и пытался убедить в том, что этого не стоит делать.

Но Илья не послушался меня и сел на скамейку третьим запасным. Так бы и сидел до сих пор, если бы не ушел.

Иногда нужно прислушиваться к мнению опытных ветеранов, которые желают только добра новому поколению», – сказал Кавазашвили.

«Спартак» в декабре 2021-го купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.

За полгода он так и не дебютировал за главную команду москвичей.

В июне голкипер вернулся в воронежский клуб на правах аренды и провел 14 матчей, пропустив в них 25 голов.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно