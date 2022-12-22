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    Кавазашвили: «Свинов был близок к тому, чтобы в «Спартаке» угробить свою карьеру»

    Анзор Кавазашвили посоветовал вратарю Илье Свинову не возвращаться в «Спартак» после завершения аренды в «Факеле».

    «На мой взгляд, Свинову не нужно возвращаться в «Спартак» предстоящим летом, если Селихов и Максименко останутся в команде. Возможно, его арендуют еще на год.

    Илью пригласят обратно в случае травмы кого-то из вратарей, а пока в этом нет никакого смысла.

    Это хорошо, что Свинов вернулся в «Факел» за игровой практикой, потому что он был близок к тому, чтобы угробить свою карьеру.

    Когда Илья перешел в «Спартак», я этого вообще не понял. Зачем идти туда, где уже есть два классных вратаря? Я обращался к нему через прессу и пытался убедить в том, что этого не стоит делать.

    Но Илья не послушался меня и сел на скамейку третьим запасным. Так бы и сидел до сих пор, если бы не ушел.

    Иногда нужно прислушиваться к мнению опытных ветеранов, которые желают только добра новому поколению», – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» в декабре 2021-го купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.
    • За полгода он так и не дебютировал за главную команду москвичей.
    • В июне голкипер вернулся в воронежский клуб на правах аренды и провел 14 матчей, пропустив в них 25 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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