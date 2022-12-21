Широков: «Спартак» без вариантов проигрывает «Зениту» в РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков сравнил состояние команд.

«Спартак» уже не боится «Зенит»? Смотрим счета. 0:4 в Суперкубке, 1:2 в чемпионате без вариантов. Победа 3:0 в Кубке, но, забей «Зенит» первым, тоже бы не было шансов, получили бы трeшку. И здесь — ничья, да ещe получили в драке. А что, нужно обязательно бояться «Зенит»?» – сказал Широков.

«Спартак» отстает от «Зенита» в РПЛ на 6 очков.

Турнир возобновится в марте.

«Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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