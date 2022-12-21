Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Широков: «Где российские таланты? Зато наверх отчетность идет четкая, все хорошо»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков недоволен подготовкой резерва в стране.

    «Все кричали, что много легионеров, не дают играть молодым талантам. Но вот уехали легионеры, и где мы видим множество молодых российских талантов? Надо проанализировать то, как мы развивали детско-юношеский футбол в стране, спросить с тех, кто был за это ответственным, и не поручать дальше им уже ничего.

    Только ленивый не сказал, что уровень РПЛ упал с отъездом очень средних легионеров. И надо спросить тех, кто оперировал бюджетными деньгами, на которые должен был развивать футболистов. Почему наверх докладывалось, что у нас есть успехи, а футболисты растут не по дням, а по часам? Сейчас время провести ревизию и назвать тех, кто отвечал за систему подготовки, отодвинуть их от дальнейшего управления.

    Прочитал о развитии академии ЦСКА, улучшениях по подготовке резерва. Но кто будет развивать — те же, кто довeл до нынешнего состояния? Тем, у кого есть идеи, есть знания, не дают себя проявить. Наверх отчeтность идет чeткая, всe хорошо. А вот сейчас мы видим, что качественного резерва-то у нас и нет», – сказал Широков.

    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Широков: «Не надо бить со спины, как это сделал Соболев» 2
    Широков посоветовал Дзюбе два клуба, в которые ему стоит перейти 2
    Широков: «Зачем мы переходили на осень-весну? Сто лет играли летом, а потом пришли умники и додумались играть зимой» 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12449

      Алексей З 11 минут назад

      У нас повсеместное осваивание денег.
      Это называется " развитой путинизм".
      Поэтому и докладывают , что всё хорошо, деньги освоены, всё идёт по плану.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      Спартач80 > Алексей З 5 минут назад

      Как ты задолбал ныть,либердоид тухлый...Ну назови мне,когда это всё началось?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17338

      Garrincha58 41 минуту назад

      а что вообще у нас есть????

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11