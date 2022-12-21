Осинькин назвал лучшего игрока современности

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает Лионеля Месси лучшим футболистом современности.
«Не люблю сравнивать Месси с другими игроками. Совершенно разное время, эпоха. Кто лучше — Диего Марадона, Йохан Кройф, Месси, Криштиану Роналду? У нас нет машины времени. На последнем временном этапе Месси — лучший игрок.
В сравнении с тем же Роналду у него появился весомый аргумент — Кубок мира и звание лучшего игрока чемпионата мира. Роналду уже вряд ли выиграет этот трофей», – сказал тренер.
- У Месси 7 «Золотых мячей».
- Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.
- Летом игрок станет свободным агентом.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»