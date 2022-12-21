Осинькин назвал лучшего игрока современности

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает Лионеля Месси лучшим футболистом современности.

«Не люблю сравнивать Месси с другими игроками. Совершенно разное время, эпоха. Кто лучше — Диего Марадона, Йохан Кройф, Месси, Криштиану Роналду? У нас нет машины времени. На последнем временном этапе Месси — лучший игрок.

В сравнении с тем же Роналду у него появился весомый аргумент — Кубок мира и звание лучшего игрока чемпионата мира. Роналду уже вряд ли выиграет этот трофей», – сказал тренер.

У Месси 7 «Золотых мячей».

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Летом игрок станет свободным агентом.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно