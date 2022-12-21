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    Осинькин назвал лучшего игрока современности

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает Лионеля Месси лучшим футболистом современности.

    «Не люблю сравнивать Месси с другими игроками. Совершенно разное время, эпоха. Кто лучше — Диего Марадона, Йохан Кройф, Месси, Криштиану Роналду? У нас нет машины времени. На последнем временном этапе Месси — лучший игрок.

    В сравнении с тем же Роналду у него появился весомый аргумент — Кубок мира и звание лучшего игрока чемпионата мира. Роналду уже вряд ли выиграет этот трофей», – сказал тренер.

    • У Месси 7 «Золотых мячей».
    • Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.
    • Летом игрок станет свободным агентом.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 09:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5059

      ААМ 1 час назад

      Согласен с ним.

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