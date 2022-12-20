Португальский журналист: «У Рамуша и Дзюбы есть гол в плей-офф ЧМ и интимное видео в интернете. У Роналду нет ни того, ни другого»

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Сильва высказался о скандале, в который попал форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш.

Автор хет-трика в ворота Швейцарии на ЧМ-2022 случайно опубликовал видео, как мастурбирует в гостиничном номере. Оно предназначалось его девушке.

«У Рамуша, как и у Дзюбы, есть гол в плей-офф ЧМ и интимное видео в интернете. Роналду ничем из этого похвастаться не может. Мастурбировать и забивать Гонсалу научился у русского форварда, ха-ха.

Если говорить серьезно, то видео с Рамушем появилось на следующий день после его хет-трика против Швейцарии. Точный источник никто не знает, им поделились в группах Whatsapp и Telegram, но большинству португальских СМИ это было безразлично.

Гонсалу ничего не прокомментировал по этому поводу, только подруга Жоао Феликса что-то сказала. Таким образом, это не было горячей темой здесь. Как позже стало известно: видео в сеть слили парень и девушка, которые хотели навредить Гонсалу.

Знаю, с Дзюбой был такой же случай, но вряд ли это совпадение. Гонсалу – ребенок, ему 21 год, а Дзюба – взрослый мужик. Им обоим надо взять пример с Роналду, который быстро учится в своей карьере, знает как заботиться о своем имидже и общаться с аудиторией», – сказал Сильва.

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