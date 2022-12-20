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    «Белая раса победила негроидную». Агент Лунева – о финале ЧМ-2022

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Кроме как победа белой расы над, по сути, негроидной этот финал не охарактеризовать. 2 совершенно разных лагеря, 2 школы, 2 полюса, 2 ментальности.

    И я рад в этом смысле, что победила Аргентина, несмотря на всю индивидуальную мощь так называемых французов», – написал Смирнов в телеграме.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
    • Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      dragoon000320 24 минуты назад

      гнать Лунева поганой метлой из Европы с его агентом фашистом, пусть возвращается в родную гавань

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      Рейтинг: +14079

      Skull_Boy 1 час назад

      На самом деле и года через 2 в Европе одни нег_ры, да арабы будут в сборных, где в некоторых уже половина состава черных

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