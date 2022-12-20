«Белая раса победила негроидную». Агент Лунева – о финале ЧМ-2022

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал победу сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

«Кроме как победа белой расы над, по сути, негроидной этот финал не охарактеризовать. 2 совершенно разных лагеря, 2 школы, 2 полюса, 2 ментальности.

И я рад в этом смысле, что победила Аргентина, несмотря на всю индивидуальную мощь так называемых французов», – написал Смирнов в телеграме.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.

Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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