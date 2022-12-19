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    Райс: «Месси – лучший в истории. Мы больше никогда не увидим такого футболиста»

    Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.

    «Лионель Месси – лучший в истории.

    Мы больше никогда не увидим такого игрока», – написал Райс в твиттере.

    • Аргентина победила Францию в финале в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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    Источник: твиттер Деклана Райса

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12157

      Вомбат 1 час назад

      Райс не ясновидящий, чтобы предсказывать кого мы увидим или не увидим, а вот болельщики моего поколения видели Кройффа и знают, что он был хуже Месси только тем, что не смог выиграть ЧМ со сборной Нидерландов. И только потому, что был больше подвержен травмам. Если бы вместо Репа в финале 1978 играл Кройфф, то Аргентине золота было бы не видать, как своих ушей.

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      Рейтинг: +99725

      sv1969 > Вомбат 1 час назад

      Ну Вы же тоже не ясновидящий!

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