Райс: «Месси – лучший в истории. Мы больше никогда не увидим такого футболиста»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.

«Лионель Месси – лучший в истории.

Мы больше никогда не увидим такого игрока», – написал Райс в твиттере.

Аргентина победила Францию в финале в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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