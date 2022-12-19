Райс: «Месси – лучший в истории. Мы больше никогда не увидим такого футболиста»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Лионель Месси – лучший в истории.
Мы больше никогда не увидим такого игрока», – написал Райс в твиттере.
- Аргентина победила Францию в финале в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
- Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
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Источник: твиттер Деклана Райса