«Можем оставить для него место в сборной». Скалони – об участии Месси в ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил, что капитан национальной команды Лионель Месси сыграет на еще одном чемпионате мира.

«Думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующем ЧМ. Почему нет?

Можно сохранить для Месси десятый номер, если он захочет продолжать. Лео заслужил право сам выбирать, что делать со своей карьерой.

У него нет особых привилегий, хотя я никогда не видел, чтобы кто-то еще оказывал такое влияние на своих партнеров по команде. Это здорово», – сказал Скалони.

35-летний Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы по пенальти победили Францию.

Следующий мундиаль 2026 года примут США, Канада и Мексика.

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