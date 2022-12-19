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    «Можем оставить для него место в сборной». Скалони – об участии Месси в ЧМ-2026

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони допустил, что капитан национальной команды Лионель Месси сыграет на еще одном чемпионате мира.

    «Думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующем ЧМ. Почему нет?

    Можно сохранить для Месси десятый номер, если он захочет продолжать. Лео заслужил право сам выбирать, что делать со своей карьерой.

    У него нет особых привилегий, хотя я никогда не видел, чтобы кто-то еще оказывал такое влияние на своих партнеров по команде. Это здорово», – сказал Скалони.

    • 35-летний Месси впервые в карьере стал чемпионом мира.
    • В финале ЧМ-2022 аргентинцы по пенальти победили Францию.
    • Следующий мундиаль 2026 года примут США, Канада и Мексика.

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    Источник: TyC Sports

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