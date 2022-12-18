Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, что ему не импонирует сборная Франции.

В 18:00 по Москве французы начнут финал чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Восстановиться-то к финалу французы успеют, это не проблема. Просто они в футбол не играли с марокканцами – как забили на 4-й минуте, встали в обороне, отстояли. Благо, забили во втором тайме. На мой взгляд, сил они особо не затратили. Ведь энергозатратный футбол – это когда ты на чужой половине поля прессингуешь, атакуешь, давление создаешь. А так постояли немножко в зонах своих…

Да и вообще мне никогда не нравилось, как играют команды Дидье Дешама. У него нет командного футбола, нет той игры, которую любит зритель. Они играют индивидуально сильными футболистами, а чтобы вся команда вместе работала как часы – такого нет. Сколько он ни работает – очень несимпатичный футбол», – сказал Колыванов.

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