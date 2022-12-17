Николаев: «К судье матча Хорватия – Марокко большие вопросы»

Бывший судья РПЛ Алексей Николаев оценил работу главного арбитра матча за третье место чемпионата мира-2022 между Хорватией и Марокко (2:1) Абдулрахмана Аль-Джассима.

«Назначение на этот матч арбитра из Катара – только из уважения к стране организатору ЧМ.

Что касается самого матча, конечно, к работе судьи есть большие вопросы – как можно было позволить игрокам сборной Марокко так неуважительно проявлять свои эмоции по отношению к арбитру? Одни эмоции», – сказал Николаев.

Это был 2-й матч на турнире для катарского судьи.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022