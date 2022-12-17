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    Николаев: «К судье матча Хорватия – Марокко большие вопросы»

    Бывший судья РПЛ Алексей Николаев оценил работу главного арбитра матча за третье место чемпионата мира-2022 между Хорватией и Марокко (2:1) Абдулрахмана Аль-Джассима.

    «Назначение на этот матч арбитра из Катара – только из уважения к стране организатору ЧМ.

    Что касается самого матча, конечно, к работе судьи есть большие вопросы – как можно было позволить игрокам сборной Марокко так неуважительно проявлять свои эмоции по отношению к арбитру? Одни эмоции», – сказал Николаев.

    • Это был 2-й матч на турнире для катарского судьи.

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    Источник: «Советский спорт»

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