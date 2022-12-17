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    Роналдиньо: «Сильно сомневаюсь, что Зидану по силам тренировать сборную Бразилии»

    Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо не верит, что новым тренером команды станет Зинедин Зидан.

    Тите ушел из команды. Говорят, что федерация футбола ведет переговоры с Зинедином Зиданом. Неужели он сможет помочь?

    - Зидан? В Бразилии? Это очень интересно. Но сильно сомневаюсь, что ему по силам. «Селесао» нужен свой специалист.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
    • После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
    • Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: «Российская газета»

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