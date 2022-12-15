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    Зидан может возглавить сборную Бразилии

    Зинедин Зидан вошел в число претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии.

    После неудачи в переговорах с Хосепом Гвардиолой бразильская конфедерация футбола (CBF) переключила внимание на экс-тренера «Реала».

    CBF готовит предложение для 50-летнего специалиста, который уже 1,5 года остается без команды.

    Изначально Зидан рассчитывал возглавить сборную Франции, однако после ее выхода в финал ЧМ-2022 Дидье Дешам вряд ли покинет занимаемую должность.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
    • После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
    • Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: OK Diario

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17303

      ilichkadr 1 час назад

      Иностранцев в Бразилии не может быть по определению. Со сборной надо работать, а не собирать по всему миру готовых игроков как это делают Реал, ПСЖ и еже с ними.

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