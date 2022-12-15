Зидан может возглавить сборную Бразилии

Зинедин Зидан вошел в число претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии.

После неудачи в переговорах с Хосепом Гвардиолой бразильская конфедерация футбола (CBF) переключила внимание на экс-тренера «Реала».

CBF готовит предложение для 50-летнего специалиста, который уже 1,5 года остается без команды.

Изначально Зидан рассчитывал возглавить сборную Франции, однако после ее выхода в финал ЧМ-2022 Дидье Дешам вряд ли покинет занимаемую должность.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.

После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.

Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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