Зидан может возглавить сборную Бразилии

Зинедин Зидан вошел в число претендентов на пост главного тренера сборной Бразилии.
После неудачи в переговорах с Хосепом Гвардиолой бразильская конфедерация футбола (CBF) переключила внимание на экс-тренера «Реала».
CBF готовит предложение для 50-летнего специалиста, который уже 1,5 года остается без команды.
Изначально Зидан рассчитывал возглавить сборную Франции, однако после ее выхода в финал ЧМ-2022 Дидье Дешам вряд ли покинет занимаемую должность.
- Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
- После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
- Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.
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Источник: OK Diario