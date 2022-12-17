Фанаты Роналду угрожают марокканской девочке, высмеявшей португальца

Португалия вылетела от Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.
После этого девятилетняя марокканская девочка высмеяла капитана португальцев Криштиану Роналду.
«Португалия! Аэропорт – это туда. И где Роналду? Он плачет в машине. Бедный Роналду», – сказала она.
Фанаты 37-летнего нападающего агрессивно отреагировали на слова девочки. В соцсетях они угрожали изнасиловать и убить ее.
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Источник: The South African