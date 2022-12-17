Роналдиньо: «Месси уничтожит Францию в финале ЧМ-2022»

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо уверен, что Аргентина победит Францию в финальном матче чемпионата мира.

– Вы очень активно поддерживали Аргентину в полуфинале с хорватами. В Бразилии ваши эмоции разделили далеко не все. Разве только Пеле...

- Ну вот видите. Нас с Пеле уже достаточно (смеется). Как я мог сидеть с каменным лицом, наблюдая спектакль?! Разумеется, болел за своих друзей. Это мне никто не может запретить.

Мой дорогой друг Месси – больше чем футболист. Я дорожу нашими отношениями и всегда стараюсь передать ему частичку своей энергии. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить.

– Вы так уверены в успехе Аргентины?

- Не сомневаюсь ни на минуту. Месси уничтожит Францию. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира.

– А если победит Франция?

- Нет. Я же болею против них.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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