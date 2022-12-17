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    Роналдиньо: «Месси уничтожит Францию в финале ЧМ-2022»

    Экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо уверен, что Аргентина победит Францию в финальном матче чемпионата мира.

    – Вы очень активно поддерживали Аргентину в полуфинале с хорватами. В Бразилии ваши эмоции разделили далеко не все. Разве только Пеле...

    - Ну вот видите. Нас с Пеле уже достаточно (смеется). Как я мог сидеть с каменным лицом, наблюдая спектакль?! Разумеется, болел за своих друзей. Это мне никто не может запретить.

    Мой дорогой друг Месси – больше чем футболист. Я дорожу нашими отношениями и всегда стараюсь передать ему частичку своей энергии. Непременно хочу подойти к нему после финала и поздравить.

    – Вы так уверены в успехе Аргентины?

    - Не сомневаюсь ни на минуту. Месси уничтожит Францию. Счет будет в пользу аргентинцев, они выиграют Кубок мира.

    – А если победит Франция?

    - Нет. Я же болею против них.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Российская газета»

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