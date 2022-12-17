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  • Канчельскис: «В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в клуб АПЛ»

Канчельскис: «В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в клуб АПЛ»

17 декабря 2022, 12:30
8

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие годы никто из российских футболистов не окажется в английской Премьер-лиге.

«Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех – переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ.

Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.

В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков.

Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим», – заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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SLADE2019
1671271193
Скромности тебе побольше, цены бы не было. Про 15-20 лет хватанул конечно.
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sined1951
1671272945
А зачем нашим туда ехать? Им и в России хорошо.
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Andrew01
1671278065
Если нынешняя ситуация пойдет по намеченному сценарию, то в Англию да и Европу из России никто и не поедет сам, а вот через 2-3 года европейцы уже будут сами рваться к нам. Мир меняется и судя по всему Азия выходит на первый план и это не про Россию если что.
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ААМ
1671282539
Игрок был хороший, но мозгов не было и нет. Как можно в спорте прогнозировать на такой срок?!
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sv1969
1671288757
Сам себя не похвалишь , никто не похвалит!
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ВетеR
1671299385
не только в АПЛ,а в любую лигу Европы топ 5
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Krics
1671317146
Играть в АПЛ это уровень? Дасаев, Черенков не играли, но уровень их явно выше, какие-то критерии странные ,походу у всех участников ЧМ94.
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