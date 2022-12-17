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    Канчельскис: «В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в клуб АПЛ»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие годы никто из российских футболистов не окажется в английской Премьер-лиге.

    «Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех – переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ.

    Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.

    В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков.

    Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +815

      sined1951 28 минут назад

      А зачем нашим туда ехать? Им и в России хорошо.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1436

      elessar arnor 52 минуты назад

      чемпионаты Румынии и Венгрии для нас открыты)

      0
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      Рейтинг: +805

      SLADE2019 57 минут назад

      Скромности тебе побольше, цены бы не было. Про 15-20 лет хватанул конечно.

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