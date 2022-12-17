Канчельскис: «В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в клуб АПЛ»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие годы никто из российских футболистов не окажется в английской Премьер-лиге.

«Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех – переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ.

Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.

В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков.

Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим», – заявил Канчельскис.

Летом в «Челси» мог перейти полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Сообщалось, что стороны могут возобновить переговоры в 2023 году.

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