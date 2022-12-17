Будущее Саутгейта в сборной Англии определится в 2023 году

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт до сих пор не дал ответ, продолжит ли он работать с командой.

Стороны договорились отложить вопрос о будущем сотрудничестве на начало января 2023 года.

Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).

Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.

Его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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