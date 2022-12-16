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  • Канчельскис объяснил, зачем на ЧМ нужен матч за третье место

Канчельскис объяснил, зачем на ЧМ нужен матч за третье место

16 декабря 2022, 22:24
8

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис объяснил надобность матчей за третье место на чемпионате мира.

«А как выявить, какая сборная займeт третье место, а какая четвeртое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч. Тогда уже будет ясно: кто занял третье, а кто четвeртое.

Третье место – это бронза. Должны выходить и выяснять всe на футбольном поле, в честном бою и честной игре», – сказал Канчельскис.

  • Матч за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Хорватия Марокко Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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koli4ka
1671220442
какая логика, ну прям аксиома...
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Untitled-1
1671221187
Тут вроде и так всё очевидно, что это ради бабок, а не ради какой-то спортивной составляющей.
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serglider
1671222080
Взять хоть ЧЕ, где мы вошли в четверку! Все трындят о нашей "бронзе", хотя по факту, мы в четверке лучших. Проведи матч за 3-е место, никаких вопросов не было бы! ЧМ это высшее сверхпрестижное состязание футбольных сборных мира, проводимое раз в четыре года! Выявить кто в итоге третий, а кто четвертый, момент принципиальный и архиважный, что бы там не писали и говорили. Ну, а катализатором будет являться зрительский интерес! Если футбольные трибуны заполнены до отказа, почему этот матч не нужно проводить? Аргументы в студию?
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DOCTOR PENALTY
1671222617
Логично и прибыльно.
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Axe111
1671255911
Накуй никому не нужна эта бронза!!!!!
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