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    Канчельскис объяснил, зачем на ЧМ нужен матч за третье место

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис объяснил надобность матчей за третье место на чемпионате мира.

    «А как выявить, какая сборная займeт третье место, а какая четвeртое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч. Тогда уже будет ясно: кто занял третье, а кто четвeртое.

    Третье место – это бронза. Должны выходить и выяснять всe на футбольном поле, в честном бою и честной игре», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2243

      serglider 4 минуты назад

      Взять хоть ЧЕ, где мы вошли в четверку! Все трындят о нашей "бронзе", хотя по факту, мы в четверке лучших. Проведи матч за 3-е место, никаких вопросов не было бы! ЧМ это высшее сверхпрестижное состязание футбольных сборных мира, проводимое раз в четыре года! Выявить кто в итоге третий, а кто четвертый, момент принципиальный и архиважный, что бы там не писали и говорили. Ну, а катализатором будет являться зрительский интерес! Если футбольные трибуны заполнены до отказа, почему этот матч не нужно проводить? Аргументы в студию?

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      Рейтинг: +920

      Untitled-1 19 минут назад

      Тут вроде и так всё очевидно, что это ради бабок, а не ради какой-то спортивной составляющей.

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      Рейтинг: +1207

      mama1991 24 минуты назад

      филосовски

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      Рейтинг: +1542

      koli4ka 31 минуту назад

      какая логика, ну прям аксиома...

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