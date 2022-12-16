Канчельскис объяснил, зачем на ЧМ нужен матч за третье место

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис объяснил надобность матчей за третье место на чемпионате мира.

«А как выявить, какая сборная займeт третье место, а какая четвeртое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч. Тогда уже будет ясно: кто занял третье, а кто четвeртое.

Третье место – это бронза. Должны выходить и выяснять всe на футбольном поле, в честном бою и честной игре», – сказал Канчельскис.

Матч за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.

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