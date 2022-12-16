Канчельскис объяснил, зачем на ЧМ нужен матч за третье место

Взять хоть ЧЕ, где мы вошли в четверку! Все трындят о нашей "бронзе", хотя по факту, мы в четверке лучших. Проведи матч за 3-е место, никаких вопросов не было бы! ЧМ это высшее сверхпрестижное состязание футбольных сборных мира, проводимое раз в четыре года! Выявить кто в итоге третий, а кто четвертый, момент принципиальный и архиважный, что бы там не писали и говорили. Ну, а катализатором будет являться зрительский интерес! Если футбольные трибуны заполнены до отказа, почему этот матч не нужно проводить? Аргументы в студию?
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис объяснил надобность матчей за третье место на чемпионате мира.
«А как выявить, какая сборная займeт третье место, а какая четвeртое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч. Тогда уже будет ясно: кто занял третье, а кто четвeртое.
Третье место – это бронза. Должны выходить и выяснять всe на футбольном поле, в честном бою и честной игре», – сказал Канчельскис.
- Матч за 3-е место ЧМ-2022 Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.
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