Камоцци: «Пиняев готов для европейского топ-клуба»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поговорил о футболисте «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Думаю, Сергей уже готов играть в большом клубе, в том числе и европейском. Но сейчас это очень непросто сделать.

Пиняев в «Спартаке»? Он бы заиграл и там», – сказал Камоцци.

«Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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