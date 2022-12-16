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    Камоцци: «Пиняев готов для европейского топ-клуба»

    Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поговорил о футболисте «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

    «Думаю, Сергей уже готов играть в большом клубе, в том числе и европейском. Но сейчас это очень непросто сделать.

    Пиняев в «Спартаке»? Он бы заиграл и там», – сказал Камоцци.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2243

      serglider 1 час назад

      Пиняеву нужно прибавлять в физике, скорости и игре головой, а так есть опасность остаться "вечно перспективным" футболистом.

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