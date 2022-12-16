Камоцци: «Пиняев готов для европейского топ-клуба»

Пиняеву нужно прибавлять в физике, скорости и игре головой, а так есть опасность остаться "вечно перспективным" футболистом.
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поговорил о футболисте «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.
«Думаю, Сергей уже готов играть в большом клубе, в том числе и европейском. Но сейчас это очень непросто сделать.
Пиняев в «Спартаке»? Он бы заиграл и там», – сказал Камоцци.
- «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
- В такую же сумму москвичам обошел Максим Глушенков.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.
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